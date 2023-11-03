Израиль активизирует удары по Сирии и не всегда предупреждает Россию. Удары также могут превратить Сирию в новый фронт в войне между Израилем и ХАМАС.

С тех пор как в начале октября ХАМАС атаковал Израиль, последний активизировал удары по поддерживаемым Ираном боевикам "Хезболлы" в Сирии, которые подошли близко к израильской границе.

Это событие сопровождается ключевым сдвигом в политике Израиля: он больше не всегда предупреждает покровителя Сирии Россию перед атаками на сирийскую территорию. Как пишет Bloomberg, это, наряду с активизацией нападений, ухудшает и без того непростые отношения между Израилем и Россией.

Более того, существует опасность того, что Сирия станет новым фронтом в войне между Израилем и Хамасом, ситуации, которую США и региональные союзники пытаются избежать, стремясь сдержать конфликт. Напряженность уже высока на границе Израиля с Ливаном, где базируется "Хезболла" и там, где она ежедневно ведет перестрелку с израильскими вооруженными силами.

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Таким образом, Сирия рискует стать еще одним фронтом в войне между Израилем и ХАМАСом, пишет Bloomberg.

За последнее десятилетие Сирия превратилась в поле глобальной битвы. США разместили там почти 1000 военнослужащих для борьбы с исламистскими экстремистами, а Турция борется с курдскими группировками на севере. Между тем Иран и Россия помогают президенту Башару Асаду оставаться у власти. Сотни тысяч людей были убиты, миллионы были вынуждены бежать из страны.

Сегодня тотальная война сменилась более спорадическими боевыми действиями, но конфликт между Израилем и сектором Газа усугубляет напряженность.

Израиль в течение многих лет регулярно наносил удары по целям в Сирии, в основном для того, чтобы помешать тамошним боевикам "Хезболлы" или обеспечить безопасность своей северо-восточной границы. С тех пор как Россия вмешалась в сирийскую войну в 2015 году, она координирует свою деятельность с Израилем, чтобы гарантировать, что их силы не столкнутся или ошибочно обстреляют друг друга.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что его силы полны решимости помешать Ирану переправлять оружие через Сирию в соседний Ливан, где базируется "Хезболла".

"Мы не допустим появления там нового фронта "Хезболлы" или иранского военного присутствия в Сирии", — заявил он журналистам.

ХАМАС и Хезболла получают обширное финансирование и обучение со стороны Ирана. Обе они признаны США террористическими группировками.

Несколько лет назад президент России Владимир Путин заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что сделает все, чтобы не дать Ирану и "Хезболле" закрепиться на юго-западе Сирии. Но после того, как Россия ввела войска в Украину в 2022 году, Москва усилила свой союз с Ираном, что обострило отношения с Израилем. Война против поддерживаемого Ираном ХАМАСа в секторе Газа, а также глубокое сотрудничество между Израилем и США еще больше разъединили Иерусалим с Москвой.

С тех пор, как началась война между Израилем и ХАМАСом, сотни поддерживаемых Ираном боевиков перебрались с границы Ирака и Сирии, чтобы быть ближе к Израилю. По словам Чарльза Листера, возглавляющего программу по Сирии в вашингтонском аналитическом центре "Институт Ближнего Востока", они совершили как минимум 12 нападений на Израиль.

По словам Листера, его подсчеты также указывают на 33 нападения связанных с Ираном боевиков на американские базы в Ираке и Сирии за тот же период. Он сказал, что Россия усилила электронные помехи со своей базы Хмеймим в Сирии, что создает помехи коммерческому воздушному сообщению, включая рейсы, приземляющиеся в Тель-Авиве.

"Россия очень рада отойти в сторону и уйти с дороги, наблюдая за разворачивающимся хаосом. Но она также вполне рада способствовать хаосу", – сказал Листер.

Бадр Джамус, базирующийся в Стамбуле лидер сирийской оппозиции, заявил, что Москва, возможно, будет удовлетворена тем, что поддерживаемая Ираном эскалация на израильско-сирийском фронте будет еще больше отвлекать Запад от Украины. По его словам, Путин, возможно, также хочет заставить США и их союзников обратиться за помощью к России в предотвращении более широкого конфликта.

"Россия полностью связана с Ираном, потому что они стали зависеть от Ирана в плане большего военного потенциала", — сказал Мануэль Трайтенберг, исполнительный директор тель-авивского Института исследований национальной безопасности.

Нападение ХАМАС на Израиль - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 октября в результате нападения ХАМАС на Израиль террористы убили более 1400 человек, преимущественно мирных жителей, а также захватили около 200 заложников, которых увезли в сектор Газа. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи", нанося воздушные удары по сектору Газа. Также Иерусалим намерен провести наземную операцию, цель которой - окончательно уничтожить группировку ХАМАС.

Президент США Джо Байден поддержал Израиль в его борьбе с боевиками ХАМАС, но призвал отделять террористов и палестинский народ, чтобы защитить мирных жителей в секторе Газа.

Тем временем, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАСом. При этом, Генассамблея отклонила поправку Канады с осуждением действий ХАМАС.

Израиль отверг призыв ООН к прекращению огня в Газе, а глава МИД страны назвал это решение "презренным". Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан после принятия резолюции назвал ООН "гнилым и жалким организмом", добавив, что эта организация утратила свою легитимность и предпочла поддерживать "нацистских террористов".

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