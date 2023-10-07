Он отметил, что оборонная инфраструктура не смогла обеспечить необходимую защиту для израильских гражданских лиц.

Внезапное масштабное нападение ХАМАС на Израиль стало для страны "моментом вроде Перл-Харбор". После этой атаки реальность разделится на "до" и "после".

Такое мнение высказал в комментарии CNN бывший международный спикер Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Вся система вышла из строя. Это не только один компонент. Это вся оборонительная архитектура, которая, очевидно, не смогла обеспечить необходимую защиту для израильских гражданских лиц. Это момент типа Перл-Харбор для Израиля, где была реальность до сегодняшнего дня, а потом будет реальность после сегодняшнего дня", – сказал он.

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Нападение на Перл-Харбор

Согласно данным из открытых источников, 7 декабря 1941 года Военно-морские силы Японии устроили неожиданное нападение на американскую военную базу Перл-Харбор. Это событие привело к вступлению Соединенных Штатов во Вторую мировую войну.

Тогда погибли около 2 400 американских военных и гражданских лиц. Многие корабли были потоплены или повреждены, в том числе важные боевые корабли, такие как линкоры USS Arizona и USS Oklahoma. Япония потеряла 29 самолетов, еще 74 были повреждены.

Нападение ХАМАС на Израиль

Утром 7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль, выпустив из Сектора Газы тысячи ракет. Боевики зашли в несколько приграничных с Сектором Газы городов. Известно об около 200 погибших и более тысячи раненых в Израиле.

Израильская авиация ударила по объектам террористов. ЦАХАЛ заявил, что были атакованы высотки в Газе, где были расположены военные объекты ХАМАС.

Кроме того, Армия обороны Израиля сообщила, что будет использовать против группировки ХАМАС тяжелую бронетехнику. Людей, проживающих поблизости от Сектора Газы, просят не покидать безопасных мест.

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