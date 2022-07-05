Москва, скорее всего, была вынуждена ориентироваться преимущественно на кадры "Вагнера" для вторжения в Украину.

В Ливии сократилось количество иностранных наемников, частично из-за того, что они уехали воевать в Украину.

Об этом заявил эксперт ООН Чалока Беяни, который собирает доказательства нарушений прав человека в Ливии, сообщает издание Digi24.

По словам Беяни, наемники "нашли себе другой рынок работы". В частности, сократилось количество наемников в российской группе "Вагнера". Частную охранную фирму считают теневой армией президента России Владимира Путина, который отрицает свою причастность к ней.

По данным британских спецслужб, Москва, скорее всего, была вынуждена ориентироваться преимущественно на кадры "Вагнера" для вторжения в Украину в ущерб операциям в Африке и Сирии.

Однако, согласно отчету Беяни и его команды, не все иностранные боевики покинули Ливию. Наемники затягивают конфликт в стране и, возможно, нарушили международные правила защиты мирных жителей, считают эксперты ООН.

Ливия находится в хаосе с 2011 года, когда был свергнут диктатор Муаммар Каддафи.

Несколько вооруженных формирований борются за власть и влияние, а в последние годы в конфликт втянулись другие страны, в частности Россия и Турция. По оценкам ООН на конец 2020 года, в Ливии находилось около 20 тысяч иностранных боевиков и наемников.

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