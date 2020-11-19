Администрация Трампа не рассматривает ни сроки, ни рабочую повестку дня возможного саммита G7 в этом году.

Президент США Дональд Трамп пока не планирует проводить очный саммит глав государств "Большой семерки" в этом году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Ранее встреча, запланированная на июнь 2020 года, была отменена из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что глава Белого дома до сих пор не принял окончательного решения о проведении саммита, но время уходит для планирования главного саммита перед тем, как он передаст власть в январе 2021 года.

Источники отмечают, что администрация Трампа не рассматривает ни сроки, ни рабочую повестку дня возможного саммита G7 в этом году.

При этом отмечается, что до сих пор возможен вариант с проведением саммита в онлайн формате. Но американские власти даже не ведут никакой работы над совместным заявлением, которая обычно может длиться несколько месяцев.

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В Белом доме отказались комментировать эту информацию, добавляет Reuters.

Дональд Трамп говорил, что рассматривает возможность провести саммит G7 после президентских выборов в "более спокойной атмосфере", но дальнейших действий на этот счет не проводилось, отмечает один из источников.

Страны "Большой семерки": что известно

В состав G7 входят США, Великобритания, Франция, Япония, Германия, Италия и Канада, а также Европейский Союз. Группа начала свои заседания в 1975 году, сначала без Канады (она присоединилась через год).

В 1997-1998 годах к "Большой семерке" присоединилась Россия. Таким образом, G7 стала G8. В 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из "Большой восьмерки".

С тех пор представители западных стран неоднократно заявляли, что восстановление участия РФ связано с крымским вопросом и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение российской агрессии на Донбассе.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он поддержал бы возвращение России в группу.

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Автор: Александр Топчий