Взрыв произошел на складе вблизи болгарского города Карнобат 31 июля этого года.

Болгарский бизнесмен в сфере продажи оружия Эмилиан Гебрев, который пережил вероятное отравление "Новичком" в 2015 году, обвинил российские спецслужбы в подрывах его складов с товаром.

Его цитирует The Guardian.

"Это не может быть несчастным случаем, в здании не было ничего, что могло бы взорваться без постороннего вмешательства", - уверяет бизнесмен.

Взрыв произошел на складе вблизи болгарского города Карнобат 31 июля этого года. Это уже пятый взрыв за последние годы на складах оружейной компании, которая принадлежит Гебреву. Прокуратура Болгарии подозревает, что Россия стоит за этими преступлениями.

Гебрев впал в кому в 2015 году, и на Западе уверены, что российские агенты отравили бизнесмена "Новичком". Гебрев добавил, что перед взрывом на прошлых выходных, на его складах сработала сигнализация: это свидетельствует о том, что злоумышленники проникли со взломом на территорию объекта.

На складах было оружие, которое заказали африканские страны, но потом не оплатили товар и в конце концов отказались покупать вооружение.

Ранее Гебрев подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставку боеприпасов в Украину. Прокуратура Болгарии ведет сбор доказательств с целью установления причастности шестерых граждан России к четырем взрывам на складах боеприпасов в период с 2011 по 2020 годы.

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