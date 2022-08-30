Среди всех граждан США 43% заявили, что гражданская война хоть немного вероятна в ближайшие 10 лет.

Более двух пятых американцев считают, что гражданская война хотя бы в какой-то степени вероятна в ближайшие 10 лет.

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov и The Economist.

Так, 65% всех респондентов заявили, что политического насилия стало больше с начала 2021 года.

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Чуть меньше, 62%, считают, что политического насилия станет еще больше в ближайшие несколько лет.

Участников опроса также спросили: "Заглядывая в ближайшие 10 лет, как вы думаете, насколько вероятно, что в этой стране будет гражданская война?"

Среди всех граждан США 43% заявили, что гражданская война хоть немного вероятна.

Среди демократов и независимых избирателей этот показатель составлял 40%. Но среди республиканцев 54% заявили, что гражданская война хоть немного вероятна.

Как отмечает The Guardian, большинство экспертов считают, что полномасштабный вооруженный конфликт, подобный американской гражданской войне 1861-1865 годов, маловероятен.

Но многие опасаются усиления политического разделения и явного политического насилия. Особенно в связи с тем, что политики-республиканцы, поддерживающие ложь экс-президента Дональда Трампа о фальсификациях на выборах, баллотируются в Конгресс, в губернаторы и на ключевые посты на выборах в штатах.

Накануне сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм предсказал "беспорядки на улицах" в случае, если Дональду Трампу будет предъявлено обвинение в хранении им секретных документов после того, как он покинул Белый дом. Ранее в этом месяце документы были обнаружены ФБР в доме Трампа.

Из-за этого сенатор столкнулся с критикой. Бывшая исполняющая обязанности заместителя генерального прокурора Мэри МакКорд заявила, что подобные высказывания "действительно мобилизуют людей и они что-то делают".

"6 января (день, когда в 2021 года сторонники президента-республиканцы штурмовали Капитолий – УНИАН) стало результатом такой же тактики президента Трампа и его союзников", – считает МакКорд.

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