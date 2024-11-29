Стороны планируют начать серьезные переговоры по ситуации на Ближнем Востоке.

В пятницу, 29 ноября, дипломаты Европейского Союза и Ирана провели ряд встреч, темой которых стало начало "серьезных переговоров", чтобы разрядить напряженность в ближневосточном регионе - в частности из-за спорной ядерной программы Тегерана, до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что встречи в швейцарском городе Женева, где мировые державы и Иран достигли первого прорыва в ядерных переговорах более десяти лет назад, прежде чем достичь соглашения в 2015 году, являются первыми после выборов в США и имеют целью увидеть, может ли быть какой-то прогресс в переговорах еще до 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

"Уровень недоверия между обеими сторонами вырос после того, как 21 ноября страны Е-3 (Франция, Германия и Италия - УНИАН) продвинули резолюцию против Ирана, которая поручила органу ООН по атомной безопасности подготовить "всеобъемлющий" отчет о ядерной деятельности Ирана до весны 2025 года", - говорится в статье.

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По мнению авторов, это делает женевские встречи "больше похожими на мозговой штурм, сосредоточенный на их взаимных беспокойствах относительно того, как Трамп отреагирует на них":

"Европейские, израильские и региональные дипломаты говорят, что его будущая администрация, в состав которой входят такие известные иранские ястребы, как избранный им госсекретарь Марко Рубио, будет проводить политику "максимального давления", которая будет направлена на то, чтобы поставить Иран на колени экономически, как он пытался во время своего первого президентства".

По словам собеседников издания, Трамп может искать что-то вроде большой сделки с привлечением региональных игроков для урегулирования множества кризисов в регионе.

"Е-3 заняли более жесткую позицию в отношении Ирана в последние месяцы, особенно после того, как Тегеран увеличил свою военную поддержку России в ее войне в Украине. Однако они всегда настаивали на том, что хотят поддерживать политику давления и диалога", - пишет издание.

Трое иранских чиновников заявили, что основной целью Тегерана будет поиск способов обеспечить "снятие санкций", введенных с 2018 года после того, как тогдашний президент США Трамп отказался от ядерной сделки 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами.

"Истеблишмент решил преодолеть ядерный тупик. ... Цель состоит в том, чтобы использовать встречу в Женеве, чтобы найти общий язык, и если мы будем иметь прогресс, Вашингтон может присоединиться позже", - сказал один из чиновников.

Иран и ядерное оружие - последние новости

В середине ноября Израиль уничтожил в Иране сверхсекретный центр ядерного оружия. Со своей стороны Тегеран всячески отрицает, что стремится разработать ядерное оружие.

Летом 2023 года представители Белого дома в частном порядке сказали Ирану, что подозревают его в исследовательской деятельности. США считали, что предупреждение заставит иранцев остановить ядерную деятельность, но оно не подействовало.

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