В мае Госдепартамент США не стал вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником президента РФ Владимира Путина.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение об отказе от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнига может быть пересмотрено.

Об этом он сказал в ходе слушаний в Конгрессе, сообщает «Голос Америки».

"Мы сделали исключение для санкций, но это исключение может быть отменено в любой момент", - сказал госсекретарь.

Блинкен добавил, что сейчас Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Германией относительно уменьшения вреда от запуска "Северного потока-2", в том числе и для Украины.

Читайте такжеБлинкен будет сопровождать Байдена во время встречи с Путиным

"Мы сказали нашим партнерам в Германии, что теперь они должны работать с нами и другими, чтобы избежать и смягчить любые потенциальные последствия запуска этого газопровода. А это значит компенсировать Украине убытки от потенциальной потери платы за транзит газа. И убедиться, что Россия не может использовать энергоносители как инструмент давления на Украину или иную страну в регионе", - подчеркнул Блинкен.

Санкции против "Северного потока-2" и решения США

В мае Госдепартамент США не стал вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя Варнига, которого западные СМИ называют союзником президента РФ Владимира Путина.

Тогда Блинкен заявил, что отказ от санкций соответствует национальным интересам США.

Проектом «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские дипломаты прилагают все усилия, чтобы остановить запуск «Северного потока-2». По его словам, препятствовать реализации этого проекта сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский «Газпром». Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года наряду с уже существующим «Северным потоком-1». Его сооружение прекращалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева