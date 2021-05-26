Роман Протасевич - белорусский оппозиционер, блогер и главный редактор телеграм-канала Nexta.

Белорусский журналист и оппозиционный активист Роман Протасевич стал одной из самых обсуждаемых фигур последних дней. 23 мая самолет Ryanair, на котором летел Роман Протасевич в Вильнюс, был вынужденно приземлен в Минске после сообщения о минировании. После приземления власти страны задержали Романа Протасевича и его девушку, а сообщения о минировании не подтвердились.

Блогера обвиняют в организации массовых беспорядков и грубом нарушении общественного порядка. Отец Романа уверен - его сына задержали за оппозиционную деятельность, а в СИЗО подвергли пыткам. Чем известен Роман Протасевич и какой путь он прошел перед своим арестом - читайте на УНИАН.

Биография Романа Протасевича

Роман родился 5 мая 1995 в Минске в семье военнослужащего. Его отец Дмитрий Протасевич был лишен всех воинских званий и наград личным указом Лукашенко в мае 2021 года. В школьные годы Роман учавствовал в нескольких акциях протеста против президента и был исключен из лицея. Затем поступил на факультет журналистики Белорусского университета, но вскоре был отчислен. По словам юноши, он часто спорил с преподавателями, которые были сторонниками Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко впервые прокомментировал инцидент с Ryanair и задержание ПротасевичаС начала 2010-х годов Протасевич активно участвовал в оппозиционных акциях протеста, а также был администратором оппозиционных страниц в соцсетях. Работал журналистом и фотокорреспондентом в белорусских СМИ "Еврорадио" и "Радио Свобода". Силовики несколько раз задерживали Романа. Протасевич также приезжал на Майдан в качестве журналиста.

В 2015 году Роман Протасевич вместе со школьным товарищем Степаном Путилой создали YouTube-блог NEXTA. Сначала блог был посвящен политическим песням, но впоследствии стал оппозиционным СМИ и Telegram-каналом с миллионной аудиторией. В 2019 году Роман уехал в Польшу и вывез своих родителей после того, как заметил за собой слежку.

Во время президентских выборов в августе 2020 года NEXTA стал одним из немногих источников, который освещал фальсификации и акции протеста. Позднее Роман получил статус политического беженца в Польше и продолжал выполнять функции главного редактора сайта. В сентябре 2020 Роман ушел из NEXTA из-за разногласий с Путилой. Он возглавил другой оппозицонный канал "Беларусь головного мозга".

В ноябре 2020 Протасевич и Путило были объявлены в международный розыск и внесены в список террористов. Тем не менее ЕС отказался выдавать юношей, поскольку не признавал ордеров КГБ.

23 мая 2021 года Протасевич был схвачен по приказу Лукашенко вместе с его девушкой 23-летней гражданкой РФ Софией Сапегой. Вместе с Романом они летели в Вильнюс с отдыха в Греции. Многие страны мира требуют немедленно освободить журналиста.

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Автор: Екатерина Пулатова