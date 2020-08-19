Венгрия присоединилась к призывам провести новые выборы в Беларуси
Президенты стран «Вышеградской четверки» (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) поддерживают проведение новых выборов президента в Беларуси, которые должны быть свободными, справедливыми и демократическими.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте президента Польши Анджея Дуды.
В частности, они высказались за мирное урегулирование нынешнего кризиса в Беларуси в законных рамках.
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В этой связи президенты «Вышеградской четверки» «призывают власти Республики Беларусь открыть путь к политическому урегулированию и соблюдать фундаментальные права человека и свобод, одновременно воздерживаясь от применения силы против мирных демонстрантов».
Вместе с тем, они заявляют о поддержке «права народа Беларуси на проведение свободных, справедливых и демократических президентских выборов».
Кроме того, президенты стран «Вышеградской четверки» приветствуют созыв сегодняшней видеоконференции лидеров стран-членов ЕС для принятия всех необходимых мер в соответствии с заявлением вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, чтобы начать диалог между представителями белорусских властей и общества, а также рассмотреть меры солидарности с народом Беларуси.
Также они призывают любого иностранного субъекта воздержаться от действий, которые могут подорвать независимость и суверенитет Беларуси.
Венгрия известна своей неоднозначной позицией относительно ситуации в Беларуси. Так, по словам европейского чиновника, Будапешт до последнего не соглашался на санкции против причастных к насилию в отношении протестующих, однако блокировать заявление глав стран-членов ЕС о намерении ввести санкции против Минска не стал.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка. Светлана Тихановская под давлением силовиков была вынуждена записать видео, где призвала граждан не выходить на протесты.
- 11 августа она покинула Беларусь и находится в Литве. В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать. 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовку.
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