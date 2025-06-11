WP: Трамп тайно отправит тысячи нелегалов в тюрьму Гуантанамо, среди них - украинцы

Печально известная база в Гуантанамо не имеет мощностей для размещения такого количества людей, что может создать новый гуманитарный и политический кризис.

США планируют переместить тысячи нелегальных мигрантов на скандальную базу на Кубе, не предупредив правительства их стран. Речь идет о печально известном лагере в Гуантанамо, пишет The Washington Post.

Речь идет о по меньшей мере 9000 человек - в частности, граждан Украины, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Литвы, Польши и других стран, включая Гаити.

Как утверждают источники WP среди американских чиновников, Вашингтон не планирует уведомлять правительства союзных государств о перемещении их граждан на территорию военной базы, что ассоциируется с жестоким обращением и длительным содержанием без суда после 11 сентября 2001 года.

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Медицинское обследование уже назначено для тысяч мигрантов - чтобы определить их пригодность к транспортировке. База в Гуантанамо сейчас не имеет мощностей для размещения такого количества людей, что может создать новый гуманитарный и политический кризис.

По данным издания, это первое подобное решение после того, как администрация Трампа с начала 2025 года уже направила на Гуантанамо несколько сотен человек. План вызывает беспокойство среди правозащитников и дипломатических кругов.

Что известно о тюрьме Гуантанамо

Тюрьма в Гуантанамо (Guantánamo Bay detention camp) - это американский военный объект, расположенный на территории военно-морской базы США на Кубе. Она стала символом внесудебного заключения, пыток и нарушения прав человека в XXI веке.

Тюрьму открыли в январе 2002 года после терактов 11 сентября. Сюда начали доставлять подозреваемых в терроризме со всего мира, часто без суда и следствия. На пике своей работы там содержали до 780 человек. Многие из них годами не имели никаких юридических гарантий или предъявленных обвинений.

Гуантанамо критиковали международные правозащитники, ООН и даже американские политики. Бывшие заключенные сообщали о жестоких допросах, пытках, содержании в изоляции, психологическом давлении. Несмотря на обещания закрыть тюрьму, в частности от Барака Обамы, она продолжает действовать.

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