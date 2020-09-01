Трамп обвинил кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена в поддержке беспорядков и вандализма.

Министерство внутренней безопасности и Минюст США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками.

Читайте такжеТрамп назвал "единственный" способ остановить беспорядки в СШАОб этом заявил президент Дональд Трамп. Он сообщил, что сотрудники правоохранительных органов арестовали около 200 участников массовых беспорядков по всей стране.

«Мы в Америке никогда не сдадимся власти толпы, потому что если властвует толпа, то демократия мертва», - сказал Трамп, передает Reuters.

В то же время Трамп обвинил кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена в поддержке беспорядков и вандализма.

По словам Дональда Трампа, 100 участников беспорядков были арестованы в Портленде, еще около 100 — в других городах. О каком именно временном периоде идет речь, президент не уточнил.

Ранее Трамп заявил, что остановить насилие в ряде американских городов можно только силой. Он обвинил в бездействии на фоне протестов мэра Портленда Теда Уилера. Протесты в городе проводят сторонники движения Black Lives Matter. Беспорядки также продолжаются в Висконсине, туда направлены военнослужащие нацгвардии.

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Автор: УНИАН