На кадрах виден фрагмент полета истребителя вблизи цели.

В РФ показали видео с бомбардировщика Су-27, который протаранил американского беспилотника MQ-9 Reaper во время ведения разведки в международном воздушном пространстве в акватории Черного моря.

Видео опубликовал блогер, боевой пилот РФ в отставке с псевдонимом "Fighterbomber".

"Кто думает, что там все очень просто, то вот вам видео того, что и как видит летчик истребителя при встрече с низкоскоростной целью на больших высотах", - говорится в сообщении.

Видео дня

На кадрах виден фрагмент пролета российского истребителя рядом с американским беспилотником.

РФ сбила американский беспилотник

14 марта российский истребитель Су-27 протаранил американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. В Европейском командовании Вооруженных сил США, перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и летели перед MQ-9 в "безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере".

Инцидент прокомментировали в Белом доме - действия россиян назвали "непрофессиональными и опасными". В то же время Россия свою вину не признает, называя миссию MQ-9 Reaper "провокацией". Из-за инцидента США вызвали российского посла "на ковер".

Сегодня американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента над Черным морем.

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