В Белом доме подчеркнули, что Черное море не принадлежит ни одной стране.

США будут продолжать полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, несмотря на вчерашний инцидент с дроном-разведчиком, которого сбил российский истребитель.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Associated Press.

"Если их послание состояло в том, чтобы сдержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то это не удастся. Мы собираемся продолжать летать и работать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной стране", - заявил Кирби.

Российский Су-27 сбил американский дрон-разведчик

Вечером 14 марта российский истребитель Су-27 протаранил американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. Перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и летели перед MQ-9 в "безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере".

Россия свою вину не признает, называя миссию MQ-9 Reaper "провокацией". Из-за инцидента США вызвали российского посла "на ковер".

Сегодня американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента над Черным морем, а в России показали видео атаки с истребителя.

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