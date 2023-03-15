Россия свою вину не признает и называем миссию MQ-9 Reaper "провокацией".

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину докладывали об инциденте над Черным морем, когда российские Су-27 атаковали американский разведывательный беспилотник.

Об этом правая рука главы страны-агрессора заявил в комментарии российским СМИ:

"Вопрос, докладывали ли, странный. Как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Быть такого не может! Конечно же, докладывали".

Инцидент с американским беспилотником над Черным морем

14 марта Вооруженные силы США заявили, что российский истребитель Су-27 протаранил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.

Перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и летели перед MQ-9 на опасном расстоянии.

В России говорят, что они не сбивали американский дрон. В свою очередь, в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".

Позже в США заявили, что будут продолжать полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, несмотря на инцидент с дроном-разведчиком, которого сбил российский истребитель.

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