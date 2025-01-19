Миллиардер напомнил, что давно был против запрета китайской соцсети.

Американский миллиардер и владелец социальной сети Х Илон Маск заявил, что блокировка социальной сети TikTok в Соединенных Штатах Америки противоречит свободе слова. Об этом он написал в Х.

Он отметил, что "давно был против запрета TikTok", мол, "это противоречит свободе слова". И назвал "несбалансированной" ситуацию, "когда TikTok разрешено работать в Америке, но Х запрещено работать в Китае".

"Я давно был против запрета TikTok, потому что это противоречит свободе слова. Тем не менее, текущая ситуация, когда TikTok разрешено работать в Америке, но Х запрещено работать в Китае, является несбалансированной. Надо что-то изменить", - написал Маск.

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В подтверждение своих слов о том, что он и раньше был против запрета TikTok, миллиардер напомнил свой пост в сети Х от 19 апреля 2024 года.

"По моему мнению, TikTok не следует запрещать в США, даже если такой запрет может принести пользу платформе Х. Это противоречило бы свободе слова и самовыражения. Это не то, за что стоит Америка", - писал он тогда.

Запрет TikTok в США: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, 19 января TikTok прекратил работу в США для 170 миллионов пользователей. Это произошло после вступления в силу закона, обязывающего китайскую материнскую компанию ByteDance продать свою долю в приложении или столкнуться с запретом.

Соцсеть Instagram в день блокировки TikTok увеличила продолжительность Reels до 3 минут. В октябре 2024 года такое же обновление получили YouTube Shorts - там лимит на продолжительность видео до 3 минут увеличили с 60 секунд, чтобы конкурировать с TikTok.

О запрете Tiktok заговорили и в Европе. Министр иностранных дел Экстонии Маргус Тсахкна заявил, что в последние годы Tiktok распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов. В качестве примера он привел результаты первого тура выборов в Румынии, которые были аннулированы из-за вмешательства России с помощью "широкой онлайн-кампании".

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