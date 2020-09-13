Белорусское объединение "Кибер Партизаны" пригрозило остановить работу налоговой, энергетической и банковской систем страны.

Белорусское объединение "Кибер Партизаны" пригрозило остановить работу налоговой, энергетической и банковской систем, если 13 сентября во время масштабных акций протеста силовики будут осуществлять задержания.

Об этом сообщает Telegram канал "Кибер Партизаны".

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Кроме того, белорусские IT-специалисты заявили, что Лукашенко должен выйти на улицы города и извиниться у граждан. Они заявляют, если их требования проигнорируют, они могут "убить рубль" и начать блокировать счета окружения Лукашенко.

"Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет ... Оно вам надо?", — сказано в сообщении.

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками.

В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты. Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Автор: УНИАН