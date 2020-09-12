Лукашенко должен встретиться с Путиным / фото REUTERS

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

"Самолёт, на борту которого предположительно находятся члены семьи Лукашенко, вылетел в Сочи", - говорится в сообщении.

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Автор: Екатерина Лиманская