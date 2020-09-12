Лукашенко должен встретиться с Путиным / фото REUTERS
Самолет с семьей Лукашенко отправился в Сочи.
Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.
"Самолёт, на борту которого предположительно находятся члены семьи Лукашенко, вылетел в Сочи", - говорится в сообщении.
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Предстоящая встреча Путина и Лукашенко: что известно
- 14 сентября должна состояться закрытая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.
- По данным пресс-секратаря Путина, подписание документов на встрече не планируется.
- Встреча Лукашенко с Путиным была запланирована еще до поездки российского премьера Михаила Мишустина в Минск 3 сентября. Тогда белорусский глава заявил, что увидится с президентом РФ и «расставит все точки над «і».
- Во время разговора с россиянином Лукашенко, в частности, заявил о якобы фальсификации отравления Навального, снова вспомнил Украину и пригрозил соседним странам армией.
- Запад побаивается по поводу возможного вмешательства России в дела Беларуси в связи с протестами. Новые подозрения ЕС выразил после заявления Путина о формировании резерва силовиков по просьбе Лукашенко для разгона протестующих.
- В США же ответили, что накажут РФ в случае военного вторжения в Беларусь.
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