В российском Белгороде объявляли воздушную тревогу. Местные жители в соцсетях сообщали о звуках взрывов над городом.
В городе звучали сигналы воздушной тревоги, губернатор области Вячеслав Гладков призвал всех жителей спуститься в укрытие. Позже он заявил, что сбиты четыре воздушные цели.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбито 4 воздушных цели на подлете к городу", - сообщил он.
По данным российских пабликов, в Белгороде на улице 89-й Стрелковой дивизии после падения обломков пострадал один человек - у него осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
В настоящее время сигнал воздушной тревоги в Белгороде отменен.
Удары по Белгороду
30 декабря 2023 года Силы обороны Украины ударили по военным объектам в российском Белгороде. Разрушение гражданской инфраструктуры города стало результатом неэффективной работы российской ПВО.
Вчера в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что "бавовна" в Белгороде проредила ряды офицеров следственного комитета РФ. В ГУР уточнили, что в результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам РФ ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицын.