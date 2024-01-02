В настоящее время известно, что в результате падения обломков ранения получил один человек.

В российском Белгороде объявляли воздушную тревогу. Местные жители в соцсетях сообщали о звуках взрывов над городом.

В городе звучали сигналы воздушной тревоги, губернатор области Вячеслав Гладков призвал всех жителей спуститься в укрытие. Позже он заявил, что сбиты четыре воздушные цели.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбито 4 воздушных цели на подлете к городу", - сообщил он.

По данным российских пабликов, в Белгороде на улице 89-й Стрелковой дивизии после падения обломков пострадал один человек - у него осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время сигнал воздушной тревоги в Белгороде отменен.

Удары по Белгороду

30 декабря 2023 года Силы обороны Украины ударили по военным объектам в российском Белгороде. Разрушение гражданской инфраструктуры города стало результатом неэффективной работы российской ПВО.

Вчера в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что "бавовна" в Белгороде проредила ряды офицеров следственного комитета РФ. В ГУР уточнили, что в результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам РФ ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицын.

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