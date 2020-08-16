Беларусь стягивает танки на границе с Литвой: в стране объявили боевые учения

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство

С 17 по 20 августа подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси планируют провести военные учения на границе с Литвой.

Читайте такжеВ Беларуси объявили общенациональную забастовку Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси в Telegram-канале.

«С 17 по 20 августа в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны «Гозький» и «Неман». Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этот период на «Обуз-Лесновском» и «Гозком» полигонах отдельные танковые и механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад проведут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августе оппозиция анонсировала проведение масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

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Автор: Катерина Шварц