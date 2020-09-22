Суд в Минске отклонил жалобу на задержание белорусской оппозиционерки Колесниковой

По словам адвоката Колесниковой Людмилы Козак, защита будет продолжать оспаривать решение в Верховном суде.

Минский городской суд заслушал и отклонил жалобу защиты на задержание белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой. Как сообщает белорусская служба Радио Свобода, заседание длилось более 3 часов, Колесникова участвовала в заседании по видеосвязи. По словам адвоката Колесниковой Людмилы Козак, защита будет продолжать оспаривать решение в Верховном суде. Читайте такжеВ Евросоюзе не смогли договориться относительно санкций против беларусы Репрессии относительно оппозиции в Беларуси Трех членов Координационного совета оппозиции - Колесникову, Ивана Кравцова и Антона Родненкова - неизвестные захватили в Минске 7 сентября, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября на пресс-конференции в Киеве Кравцов и Родненков рассказали, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились уехать вместе с Колесниковой, однако, когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

9 сентября отец Колесниковой заявил, что ее арестовали и поместили в СИЗО.

В Беларуси с 9 августа, после президентских выборов, продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки президента Александра Лукашенко.

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тихановская, которая 11 августа выехала в Литву, инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В него вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета - Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В белорусской прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета.

24 августа Ковалькову и Дылевского задержали, а 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

Член Координационного совета, бизнесмен Андрей Воронин из-за давления властей выехал из Беларуси и попросил предоставить убежище в другой стране. Его подозревают в якобы «неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере».

5 сентября Ковалькову, которую держали под админарестом, силой вывезли в Польшу. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антонина Доломанжи

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