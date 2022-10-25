Демократы особенно обеспокоены тем, что США не ведут регулярный диалог с Россией для прекращения затяжной войны.

Группа из 30 когрессменов левого крыла Демократической партии США призвала президента Америки Джо Байдена кардинально изменить свою стратегию в отношении войны в Украине и вести прямые переговоры с Россией.

Письмо, отправленное группой конгрессменов в Белый дом в понедельник, как пишет The Washington Post, может оказать давление на Байдена.

В письме 30 демократов призывают главу американского государства сочетать беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую США оказывают Украине, с "упреждающим дипломатическим толчком", удвоив усилия по поиску условий для прекращения огня.

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Демократы особенно обеспокоены тем, что США не ведут регулярный диалог с Россией для прекращения затяжной войны, которая привела к гибели тысяч людей и к перемещению 13 миллионов человек.

Либеральные демократы отмечают, что катастрофические последствия войны все больше ощущаются далеко за пределами Украины, в том числе в виде роста цен на продукты питания и газ в США и скачков цен на пшеницу, удобрения и топливо. Также они упомянули об опасности ядерного удара со стороны Москвы.

Представитель Белого дома Джон Кирби, отвечая на письмо законодателей, сказал, что администрация "ценит их очень вдумчивую озабоченность", но повторил, что украинцы должны играть ключевую роль в любых дипломатических инициативах.

Что Байден говорил о Путине и позиция США по переговорам с РФ

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Штатов Джон Кирби заявлял, что решение насчет переговоров между Украиной и США для урегулирования полномасштабного конфликта будет принимать только украинский президент Владимир Зеленский.

А США намерены оказывать главе Украины поддержку во время переговоров Украины и РФ.

Напомним, в марте 2021 года Байден в интервью для ABC News заявил, что считает Путина убийцей. Также он называл российского президента "головорезом" и "кровавым диктатором", который "ведет аморальную войну против народа Украины". А после встречи с украинскими беженцами в Польше - "мясником".

6 октября Байден сравнил ядерные угрозы Кремля с Карибским кризисом 1960-х годов и предупредил о риске "Армагеддона".

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