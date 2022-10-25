Она заявила, что Штаты никогда не давали карт-бланш Украине.

США продолжат поддерживать Украину, даже если Республиканская партия получит большинство на промежуточных выборах в ноябре.

Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет CNN.

"Поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной, то есть в Палате представителей и в Сенате, и она начинается в Белом доме с нашего президента", - заявила Пелоси.

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Также она подтвердила приверженность Штатов Украине в борьбе с российской агрессией и подчеркнула, что Иран совершает большую ошибку, оказывая помощь России.

"Кто-то сделал заявление: "Мы не даем Украине карт-бланш". Мы никогда не давали карт-бланш Украине. Таким образом вывод, который можно сделать из этого, заключается в том, что мы не будем оказывать им помощь. Это неправда. И то, что был выставлен карт-бланш, это неправда. Это очень честные отношения во имя демократии и свободы во всем мире", - добавила Пелоси.

Возможное изменение подхода к помощи Украине

Как сообщал УНИАН, ранее конгрессмен от Республиканской партии Кевин Маккарти заявил о необходимости большего надзора за помощью Украине.

По его словам, Укрина очень важна, но США не должны выписывать ей "неограниченные чеки".

Маккарти может занять пост спикера Палаты представителей, если Республиканская партия получит большинство на выборах,

Также о внутреннем расколе в Республиканской партии относительно длительности помощи Украине писал Politico,

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность этими заявлениями.

"Я не понимаю их угрозы, что они могут быть вынуждены прекратить финансировать украинцев в войне против жесткого диктатора", - сказал Байден журналистам.

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