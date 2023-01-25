Речь идет о передаче около 30 Abrams Украине.

Президент США Джо Байден выступит сегодня в 19:00 по киевскому времени в Белом доме, сообщает CNN.

Речь американского лидера будет касаться продолжения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

СМИ ожидают объявления Вашингтоном поставки Украине около 30 танков Abrams. Bloomberg уточняет, что речь идет о 31 единице на сумму 400 миллионов долларов.

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Слухи о вероятном объявлении новой помощи США следовали на решением Германии поддержать передачу Украине и реэкспорт другими европейскими странами своих танков Leopard.

25 января в Белом доме подтвердили намерение передать основные боевые танки американской армии ВСУ. Танки будут закуплены в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), это означает, что их возьмут не из запасов Пентагона.

Передача Украине Leopard - что известно

Вечером, 24 января, издание "Spiegel" сообщило о том, что канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячных дискуссий с союзниками утвердил поставку Украине танков Leopard. Также Берлин позволил реэкспорт тяжелой брони.

По словам министра обороны ФРН, отправка первой партии Leopard в Украину ожидается не менее чем за три месяца.

Известно, что 12 стран-участниц "Рамштайна" согласились передать ВСУ около 100 Leopard.

Танки Abrams - характеристики

Это основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также Вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Abrams в настоящее время является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т.

Abrams положил начало использованию целого ряда новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.

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