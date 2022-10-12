США не обнаружили подготовки к нанесению ядерного удара.

Американский президент Джо Байден сомневается, что глава Кремля Владимир Путин применит в войне против Украины ядерное оружие.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Я не думаю, что он это сделает. Я считаю безответственным с его стороны говорить об этом, о том, что мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине", — ответил Байден. Видео дня

Байден сказал, что даже угрозы Путина имеют дестабилизирующий эффект, и предупредил о потенциальных ошибках в суждениях, которые могут последовать.

"Все, что я хотел сказать, это то, что это может привести к просто ужасному исходу. И не потому, что кто-то намеревается превратить это в мировую войну или что-то в этом роде, а просто после того, как вы примените ядерное оружие, ошибки, которые можно сделать, просчеты, кто знает, что произойдет", — добавил он.

Путин, по сути, не может продолжать безнаказанно говорить о применении тактического ядерного оружия, как будто это рационально, отметил американский лидер: "Ошибки случаются. И может случиться просчет, никто не может быть уверен, что произойдет и может закончиться Армагеддоном".

Байден отказался раскрыть, как будет выглядеть ответ США, если Путин выполнит свои ядерные угрозы. Но он сказал, что Пентагон разработал план на случай непредвиденных обстоятельств.

"Я не буду вдаваться в подробности. С моей стороны было бы безответственно говорить о том, что мы будем или не будем делать", — сказал Байден.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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