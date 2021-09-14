После поражения Трамп пообещал бороться за кресло президента США в 2024 году.

Президент США Джо Байден скрестил руки на груди, когда говорил о своем предшественнике Дональде Трампе.

Об этом пишет CNN.

Странный жест Байден сделал, когда вспоминал о кандидате в губернаторы Калифорнии от республиканцев Ларри Элдере, заявив, что тот – "клон Трампа", которого нельзя допускать к власти.

"Как вы знаете, в прошлом году я боролся на выборах против настоящего Дональда Трампа", – сказал Байден и перекрестился. Сторонники ответили на такой жест улюлюканьем и смехом.

Байден в рамках визита в американский штат выступает на стороне действующего главы Калифорнии (демократа) Гэвина Ньюсона.

"Он – клон Трампа. Можете ли вы представить его губернатором этого штата? Нельзя допустить, чтобы это произошло", – отметил Байден, говоря о республиканце Элдере.

На президентских выборах в 2020 году Джо Байден сошелся в "поединке" с Дональдом Трампом.

В течение предвыборной кампании Трамп предпринимал неоднократные попытки отстранить Байдена от гонки.

Байден одержал победу на выборах, став первым за почти 30 лет кандидатом, победившим на выборах действующего президента. Он также стал старейшим президентом в истории США.

После поражения Трамп пообещал бороться за кресло президента США в 2024 году.

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Автор: Яна Ставская