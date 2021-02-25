Президент США Джо Байден отметил решение своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранных граждан.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Решение не защищает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это вредит Соединенным Штатам", – сказано в заявлении Байдена.
Американский лидер пояснил, что указ Трампа не позволяет членам семей граждан США и законных постоянных жителей страны присоединиться к своим родственникам. также он аргументиовал свое решение тем, что ограничение на въезд "вредит отраслям в Соединенных Штатах, где используются таланты со всего мира".
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Ограничение въезда иностранцев в США: что известно
22 апреля 2020 года Трамп подписал указ, который временно запрещал иммиграцию в США вследствие влияния пандемии коронавируса на экономику страны. Такая мера была направлена на защиту американских рабочих, а ограничение иммиграции должно было помочь в сохранении ресурсов в области здравоохранения.
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