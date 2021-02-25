Президент США Джо Байден отменил указ бывшего главы государства Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден отметил решение своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранных граждан.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Решение не защищает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это вредит Соединенным Штатам", – сказано в заявлении Байдена.

Американский лидер пояснил, что указ Трампа не позволяет членам семей граждан США и законных постоянных жителей страны присоединиться к своим родственникам. также он аргументиовал свое решение тем, что ограничение на въезд "вредит отраслям в Соединенных Штатах, где используются таланты со всего мира".

Ограничение въезда иностранцев в США: что известно

22 апреля 2020 года Трамп подписал указ, который временно запрещал иммиграцию в США вследствие влияния пандемии коронавируса на экономику страны. Такая мера была направлена на защиту американских рабочих, а ограничение иммиграции должно было помочь в сохранении ресурсов в области здравоохранения.

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Автор: Олег Давыгора