Оба лидера смогут провести переговоры во Франции, а затем в Италии.

Президент США Джо Байден встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским дважды за две недели.

Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, на этой неделе встреча двух лидеров состоится во Франции, а на следующей - в Италии.

"В Нормандии у Байдена будет возможность встретиться с президентом Зеленским и обсудить с ним состояние дел в Украине и то, как мы можем углублять нашу поддержку Украине. Через несколько дней он также будет иметь возможность снова встретиться с президентом Зеленским в рамках саммита Группы семи в Италии", - заявил Салливан. Видео дня

Байден вылетел в Европу

Напомним, что во вторник, 4 июня, Байден вылетел во Францию. Американский лидер намерен принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, а также провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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