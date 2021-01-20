Последние четыре года Запад закрывал глаза на зловещее поведение Кремля, а Вашингтон демонстрировал отсутствие желания что-то с этим делать, теперь ситуация изменится.

Тот факт, что Джо Байден станет следующим президентом США, спровоцировал огромную волну различной литературы о его намерениях в отношении Китая. Но за последние четыре года, в течение которых он не занимал никаких должностей, Байден на самом деле сделал Россию своей главной целью в битве с авторитаризмом.

Об этом пишет The Guardian, напоминая, что за считанные дни до инаугурации 46-го президента США в России арестовали оппозиционера Алексея Навального. И это станет испытанием, в ходе которого может возникнуть напряжение в отношениях с двумя близкими союзниками Америки: Германией и Великобританией.

Читайте такжеСМИ США об инаугурации Байдена: Америке нужно больше, чем красивые словаГермания под руководством Ангелы Меркель всегда была против конфронтации с Россией и изо всех сил старается спасти российский газопровод "Северный поток-2". В Берлине настаивают, что это коммерческий, а не политический проект. Но Меркель встретилась с Навальным, который лечился в немецкой столице после отравления "новичком". Владимир Путин из-за этого пренебрежительно его назвал "берлинским пациентом". Правительство Меркель теперь может чувствовать личное обязательство помочь Навальному и не ограничиваться лишь риторикой.

Окружение Путина уже под широкими санкциями США. Поэтому возможности ввести новые адресные санкции для демонстрации неодобрения очень ограничены. Меркель может задуматься о судьбе "Северного потока-2".

В случае Великобритании, премьер-министры королевства всегда жестко высказывались о России. Но их риторика почему-то не привела к подавлению юристов, бухгалтеров и армии агентов по недвижимости, которые помогают российским клептократам "перекачивать" свое нечестно добытое богатство в Лондон.

The Guardian пишет, что на протяжении последних четырех лет Запад столкнулся неоднозначностью политики США в отношении России. Госдепартамент был готов выступить против Москвы, но президент Дональд Трамп не скрывал свое полное желание простить все, что угодно Владимиру Путину.

Читайте также"Страх Путина" : у Байдена прокомментировали задержание и арест НавальногоБайден выбрал опытную команду с глубокими знаниями о России. Она включает директора ЦРУ Уильяма Барнса, заместителя Госсекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд, старшего директора по вопросам России и Центральной Азии в совете Национальной безопасности США Андреа Кенделл-Тейлор, заместителя главы Пентагона Кэйтлин Хикс, а также координатора по правам человека и демократии Шанти Калатил. Вместе они попытаются послать Германии более четкие сигналы об американской политике в отношении России, а также о том, как бороться с упадком демократии в Европе или с российским вмешательством.

Мощная кибератака на институты в Вашингтоне, в которой обвиняют российскую внешнюю разведку, сильно тревожит Конгресс. Байден пообещал, что сделает поддержку демократии главным принципом своей внешней политики. Многие сомневаются в мудрости желания США стать знаменосцем либеральных ценностей, учитывая их собственный кризис. Но штурм Капитолия в Вашингтоне лишь убедил соратников Байдена в правильности такой повестки дня и важности этих планов для Америки.

Читайте такжеNew York Times: Штурм Капитолия - не подарок для автократов в России и КитаеПоэтому линией фронта на "поле битвы", где новая администрация США и Россия будут вести противостояние, скорее всего, будет пролегать на постсоветском пространстве. Она будет включать как минимум Украину, Беларусь и Грузию. Несмотря на все разговоры в Америке о подъеме Китая и последствиях "азиатского века", именно угроза со стороны старого врага времен Холодной войны тревожит трансатлантический альянс больше всего. По крайней мере, пока.

Инаугурация Джо Байдена: что известно

В среду, 20 января 2021 года, состоится церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.

Церемония инаугурации Байдена запланирована в Вашингтоне на 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Новый президент Америки принесет присягу у здания Капитолия.

Церемония инаугурации пройдет при беспрецедентных мерах безопасности из-за недавнего штурма Капитолия сторонниками Трампа. По этой же причине в Вашингтоне действует чрезвычайное положение.

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Перевод: Лесь Дымань