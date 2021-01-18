Действующие в Германии экологические организации «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU) и Deutsche Umwelthilfe, смогли задержать возобновление строительства газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает Reuters.
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Они подали жалобу на решение Федерального морского и гидрографического агентства, которое разрешило продолжать работы в исключительной экономической зоне Германии. Регулятор подтвердил прием жалоб, это означает, что разрешение приостанавливается до их рассмотрения.
Документ действует в период с января по май 2021 года. Он вступил в силу немедленно и распространяется на территорию, по которой должны пройти около 30 километров трубы.
Разрешение потребовалось оператору проекта, компании Nord Stream 2 AG, из-за того, что предыдущее распространялось на суда с динамическим позиционированием. Таким обладает «Академик Черский», однако у баржи «Фортуна», еще одного кандидата на возобновление работ, есть только якорное позиционирование.
История "Северного потока-2"
- Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Ввиду санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.
- 4 ноября 2020 года В СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
- 4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США в отношении "Северного потока-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.
- 6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".
- 9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".
- Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.
- 29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".
- Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.
- Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
- 7 января 2021 года в Германии учредили фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".
- 13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.
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