Документ действует в период с января по май 2021 года.

Действующие в Германии экологические организации «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU) и Deutsche Umwelthilfe, смогли задержать возобновление строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает Reuters.

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Они подали жалобу на решение Федерального морского и гидрографического агентства, которое разрешило продолжать работы в исключительной экономической зоне Германии. Регулятор подтвердил прием жалоб, это означает, что разрешение приостанавливается до их рассмотрения.

Документ действует в период с января по май 2021 года. Он вступил в силу немедленно и распространяется на территорию, по которой должны пройти около 30 километров трубы.

Разрешение потребовалось оператору проекта, компании Nord Stream 2 AG, из-за того, что предыдущее распространялось на суда с динамическим позиционированием. Таким обладает «Академик Черский», однако у баржи «Фортуна», еще одного кандидата на возобновление работ, есть только якорное позиционирование.

История "Северного потока-2"

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Автор: УНИАН