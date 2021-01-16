6 января сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное заседание Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков.

Действующий президент США Дональд Трамп хотел присоединиться к толпе своих сторонников, отправившихся на штурм здания Капитолия в Вашингтоне. Но в последний момент его отговорили.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Американский глава сказал своим помощникам накануне митинга, что он планирует сопровождать людей, чтобы продемонстрировать свой гнев Конгрессу во время утверждения результатов выборов.

Однако Трампа предупредили, что агенты Секретной службы США не смогут гарантировать ему безопасность, если тот таки на это решится. После чего Трамп успокоился и смотрел трансляцию штурма по телевидению в Белом доме.

Сам американский глава, отмечают журналисты, до сих пор свирепствует и обвиняет демократов в якобы фальсификации выборов. Еще его разозлила позиция отдельных республиканцев, которые на фоне инаугурации Байдена его покинули.

Штурм Капитолия в США

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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Автор: Яна Ставская