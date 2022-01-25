Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с европейскими лидерами. Главной темой стало наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден пообщался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги, генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Лидеры подчеркнули свое общее стремление к дипломатическому урегулированию нынешней напряженности и рассмотрели недавние контакты с Россией в различных форматах. Лидеры также обсудили свои совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая подготовку к наложению на Россию масштабных последствий и серьезных экономических издержек за такие действия, а также к укреплению безопасности на восточном фланге НАТО", - указано в сообщении.
Также лидеры договорились продолжать консультации с союзниками и партнерами, в том числе с ЕС, НАТО и ОБСЕ.
Читайте такжеБоррель пригрозил РФ "быстрыми и решительными" мерами в случае вторжения в УкраинуВозможное вторжение РФ в Украину
Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.
Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.
В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".
22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.
23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.
В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.
В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.