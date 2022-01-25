Лидеры обсудили совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с европейскими лидерами. Главной темой стало наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден пообщался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги, генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Лидеры подчеркнули свое общее стремление к дипломатическому урегулированию нынешней напряженности и рассмотрели недавние контакты с Россией в различных форматах. Лидеры также обсудили свои совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая подготовку к наложению на Россию масштабных последствий и серьезных экономических издержек за такие действия, а также к укреплению безопасности на восточном фланге НАТО", - указано в сообщении.

Также лидеры договорились продолжать консультации с союзниками и партнерами, в том числе с ЕС, НАТО и ОБСЕ.

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Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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