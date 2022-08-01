Для переговоров нужен "добросовестный партнер", подчеркнул американский лидер.

Президент США Джо Байден объявил о готовности обсуждать с Россией новую систему по контролю над ядерным оружием, но для переговоров нужен "добросовестный партнер".

Соответствующее заявление Байден сделал накануне 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, информирует Белый дом.

Американский лидер заверил, что США готовы сесть за стол переговоров с Россией, чтобы обсудить новую стратегию для замены СНВ-3, срок действия которого истечет в 2026 году.

"Для переговоров нужен добросовестный партнер, который готов действовать. А жестокая и неспровоцированная агрессия России в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка", - говорится в заявлении.

Байден призвал Россию в ответ продемонстрировать свое желание возобновить работу. Президент также настаивает, чтобы к переговорам присоединился Китай.

Кроме того, Байден сообщил, что США разработали предложения для возвращения к полному соблюдению СВПД, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Напомним, что в 2013 году США и Россия заключили договор СНВ-3 сроком на 10 лет по сокращению каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500. По условиям договора, количество межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев сторон не должна превышать 700 единиц.

Как сообщал УНИАН, ранее в Иране заявили, что имеют возможности создать атомную бомбу. Страна уже обогащает уран до 60%, что значительно превышает лимит в 3,67%, установленный в соответствии с разорванной в настоящее время ядерным соглашением от 2015 года. Для ядерной бомбы пригоден уран, обогащенный до 90%.

Вас также могут заинтересовать новости: