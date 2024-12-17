Количество пограничных провокаций растет, а Путин публично посягает на приграничные города Эстонии.

Пока российская армия пытается уничтожить Украину, на границе с Эстонией россияне пытаются показать, что страны Балтии под прицелом и могут быть следующими. Об этом пишет The Telegraph.

Издание приводит случай, который произошел несколько месяцев назад на российско-эстонской границе. Россияне демонстративно подняли в небо дирижабль. После определенной растерянности эстонцы решили никак не реагировать. Поэтому на следующий день россияне пошли на эскалацию и нарисовали на дирижабле свою полусвастику - букву Z, которая символизирует кровавую агрессию против Украины.

Генеральный директор полиции Эстонии Эгерт Беличев говорит, что мелкие провокации такого рода россияне устраивают почти каждую неделю. "Это намеренно сделали видимым для всех, чтобы сказать: "Мы следим за вами", - убежден Беличев.

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По словам эстонских пограничников, напряжение на границе с РФ резко возросло в последние месяцы. Россияне стали значительно чаще прибегать к акциям протеста против Запада, попыткам контрабанды запчастей к оружию, глушению GPS-сигналов, направлению волн мигрантов из Азии через границу и зловещим выходкам с летательными аппаратами вроде того, о котором упоминалось выше.

"Два года назад у нас было 18 пограничных инцидентов, а в этом году - 96. Мы видим постоянные попытки дестабилизировать ситуацию", - сказал господин Беличев.

В 2022 году Владимир Путин откровенно заявил, что хотел бы вернуть под контроль Москвы 50-тысячный эстонский город Нарва, который стоит у самой границы. Поэтому эстонцы небезосновательно воспринимают действия россиян как опасные провокации.

Сегодня мостовой переход через пограничную реку Нарва с эстонской стороны защищен бетонными пирамидками, которые прозвали "зубами дракона". Поездки граждан между двумя странами строго ограничены, Эстония настоятельно рекомендует своим гражданам избегать всех поездок в Россию через пункт пропуска в Нарве.

Сегодня эстонцы живут с постоянной мыслью о том, что они могут стать следующей жертвой российского реваншизма.

"Мы постоянно думаем об этом, наш премьер-министр сказал, что если Украина победит, мы в безопасности, а если нет, то у нас большие проблемы. Это жуткая мысль", - сказала журналистам 25-летняя юристка Анетт.

Гибридная агрессия России против Европы

Как писал УНИАН, в 2024 году в Европе произошло около полутысячи подозрительных инцидентов, часть из которых может быть связана с РФ. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, россияне прибегают к различным диверсионным гибридным атакам, шпионажу и операциям влияния.

Однако проблема заключается в том, что в НАТО не знают как реагировать на российские гибридные атаки, чтобы не оставить их без ответа, но и не спровоцировать полномасштабный конфликт. По словам экспертов, часто проблемой является отсутствие прямых доказательств причастности России к конкретному инциденту, даже если это очевидно.

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