Авиакатастрофа в Вашингтоне: черные ящики отправили на экспертизу

Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил, что предварительный отчет будет опубликован через 30 дней.

Эксперты нашли черные ящики самолета, который столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне. Их направили на экспертизу, сообщают BBC и CBS News

Бортовые самописцы самолета American Airlines отправили на исследование в то время, как растут вопросы относительно кадрового обеспечения и других инцидентов в аэропорту, где приземлялся самолет.

Источники CBS News сообщили, что обычно два человека управляют воздушным движением вертолетов и самолетов в этом районе, но во время катастрофы это делал только один человек.

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Расследование авиакатастрофы продолжается. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) заявил, что предварительный отчет будет опубликован через 30 дней.

Бортовой самописец и самописец в кабине пилотов, известные как черные ящики, могут помочь следствию выяснить, что могло пойти не так во время полета. Ящики будут перевезены в лабораторию NTSB, расположенную неподалеку от места катастрофы, и проанализированы.

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Как писал УНИАН, в ночь на четверг в столице США разбился пассажирский самолет. Момент аварии попал на камеры наблюдения, которые зафиксировали, что лайнер заходил на посадку, когда ему перекрыл траекторию военный вертолет. Произошло столкновение, в результате которого обе машины упали в реку.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию в своих соцсетях. Он выразил удивление действиями пилота вертолета, а также пассивностью диспетчеров, которые не предупредили военных об опасности столкновения с пассажирским самолетом.

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