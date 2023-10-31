Единственная в Беларуси АЭС должна была начать работу в 2020 году, но сроки неоднократно переносились из-за ремонтных работ.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко потребовал, чтобы Россия выплатила компенсацию за проблемы, возникшие с ее атомной электростанцией, построенной российской государственной компанией "Росатом" и профинансированной Москвой в виде кредита в 10 миллиардов долларов.

Лукашенко, верный соратник президента России Владимира Путина, объявил о завершении строительства атомной электростанции вблизи города Островец на западе Гродненской области. Однако он просит Россию вернуть часть денег, поскольку строительство станции затянулось по вине Москвы.

Единственная в Беларуси АЭС должна была начать работу в 2020 году, но сроки неоднократно переносились из-за ремонтных работ.

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"Сроки ввода АЭС несколько сдвинулись из-за российской стороны. Естественно, по контракту мы поставили перед ними вопрос о компенсации. Не нужно это скрывать", - заявил Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Ничего экстраординарного там не было. Но такие вопросы возникли в связи с тем, что сроки ввода завода в эксплуатацию были нарушены, и ответственность за это несет российская сторона", - добавил Лукашенко.

"Российская сторона в ответ предложила варианты компенсации. Они также предложили нам варианты по цене свежего ядерного топлива, как для россиян, как для их станций. И пятилетний гарантийный срок [на основные компоненты]", - сказал он.

"Нам, конечно, не следует излишне напрягать россиян: электроэнергии у нас было достаточно и еще хватает, но соглашение есть соглашение", - сказал Лукашенко. Он добавил, что необходимо выяснить, достаточны ли для Беларуси уступки со стороны россиян, в частности "Росатома".

В мае второй из двух энергоблоков АЭС был подключен к энергосистеме страны, но на тот момент не работал на полную мощность. В 2022 году предприятие произвело менее половины запланированной продукции.

Высказывания Лукашенко

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Иран должны "тесно" сотрудничать, чтобы противостоять "атакам Запада". Он также обвинил "недружественные страны", такие как США и другие западные страны, в использовании бесконечной напряженности на Ближнем Востоке для ущемления Ирана.

Он пообещал, что через год его армия будет иметь "оружие для современной войны".

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