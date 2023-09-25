Он запретил ввозить, хранить, эксплуатировать и изготовлять беспилотники на территории Беларуси.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко ограничил белорусов в БПЛА: он запретил ввозить, эксплуатировать, хранить и изготовлять дроны на территории страны физическим лицам.

Под исключение попали лица и организации, у которых есть соответствующее разрешение от Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси. Соответствующий указ № 297 Лукашенко подписал 25 сентября.

"Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛА", - отмечается в постановлении.

При этом Лукашенко дал белорусам 6 месяцев на то, чтобы они успели продать/отдать свои БПЛА "уполномоченным" организациям. "В части ввоза, эксплуатации и изготовления БПЛА физическими лицами указ вступает в силу после его официального опубликования, а в части хранения и оборота - через шесть месяцев", - говорится в указе.

Также в Беларуси хотят ввести учет всех БПЛА, которые находятся в государстве, создав автоматизированную систему с данными, сколько и каких дронов кому принадлежит.

Лукашенко пообещал отправить на войну последнего "человека-белоруса"

Напомним, 17 сентября Лукашенко выступил с рядом заявлением в честь Дня народного единства, который в тот день отмечался в Беларуси. В частности, он пообещал стране "мир" с воинственным уточнением.

Лукашенко указал, что если Беларуси все же придется воевать, то бой будет на уровне обороны Брестской крепости, пока не умрет последний "человек-белорус".

Вас также могут заинтересовать новости: