Лукашенко заявил, что "ситуация в мире накаляется".

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил во вторник, что Беларусь и Иран должны "тесно" сотрудничать, чтобы противостоять "атакам Запада".

Он также обвинил "недружественные страны", такие как США и другие западные страны, в использовании бесконечной напряженности на Ближнем Востоке для ущемления Ирана, пишет Politico.

"Ситуация в мире накаляется. Наш ответ: нам следует более тесно сотрудничать друг с другом, сотрудничать в противодействии этим атакам", - сказал Лукашенко вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу во вторник в Минске.

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"Давление, оказываемое на наши государства, беспрецедентно", - сказал Лукашенко Мохберу. "Но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт ценен для нас".

Отношения Беларуси и Ирана

Иран и Беларусь имеют давние дипломатические отношения. Ранее в этом году Лукашенко посетил президента Ирана Эбрагима Раиси в Тегеране, и лидеры подписали "дорожную карту сотрудничества" между двумя странами.

Украина и Запад подвергли Иран санкциям и осудили его за постоянную поддержку России в ходе продолжающейся войны в Украине, включая поставку Кремлю дронов-камикадзе "Шахед", которые используются для атак на украинские гражданские объекты, и консультирование Москвы о том, как обойти международные санкции.

По сообщению иранского государственного информационного агентства IRNA, во время визита Мохбера в Беларусь иранский чиновник намерен встретиться с несколькими белорусами для "двусторонних переговоров на высоком уровне". Ожидается, что однодневный визит приведет к принятию нового документа о сотрудничестве, направленного на укрепление "связей между двумя странами".