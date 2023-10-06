Лукашенко заявил, что в Беларуси через год будет современное оружие / фото REUTERS

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что через год его армия будет иметь "оружие для современной войны". 

Лукашенко во время поездки в Брестскую область отметил, что Беларусь "выбрала тактику активной защиты".

"Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в частности, активная защита. Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость", - сказал Лукашенко.

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Узурпатор также вновь напомнил всем, что Беларусь может применить ядерное оружие.

"Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый урон. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет таким, что для них неприемлем", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси. 

Лукашенко угрожает войной

Ранее Лукашенко продвигал "байку" о "нападении на Беларусь" и грозился бить по Европе "чистыми" и "грязными" бомбами.

А его соратник Александр Вольфович пригрозил "разрушениями, гибелью и взрывами" трем странам Евросоюза - Польше, Литве и Латвии.

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