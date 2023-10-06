Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что через год его армия будет иметь "оружие для современной войны".
Лукашенко во время поездки в Брестскую область отметил, что Беларусь "выбрала тактику активной защиты".
"Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в частности, активная защита. Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость", - сказал Лукашенко.
Узурпатор также вновь напомнил всем, что Беларусь может применить ядерное оружие.
"Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый урон. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет таким, что для них неприемлем", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.
Лукашенко угрожает войной
Ранее Лукашенко продвигал "байку" о "нападении на Беларусь" и грозился бить по Европе "чистыми" и "грязными" бомбами.
А его соратник Александр Вольфович пригрозил "разрушениями, гибелью и взрывами" трем странам Евросоюза - Польше, Литве и Латвии.