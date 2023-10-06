Узурпатор также вновь напомнил всем, что Беларусь может применить ядерное оружие.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что через год его армия будет иметь "оружие для современной войны".

Лукашенко во время поездки в Брестскую область отметил, что Беларусь "выбрала тактику активной защиты".

"Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в частности, активная защита. Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость", - сказал Лукашенко.

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Узурпатор также вновь напомнил всем, что Беларусь может применить ядерное оружие.

"Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый урон. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет таким, что для них неприемлем", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко угрожает войной

Ранее Лукашенко продвигал "байку" о "нападении на Беларусь" и грозился бить по Европе "чистыми" и "грязными" бомбами.

А его соратник Александр Вольфович пригрозил "разрушениями, гибелью и взрывами" трем странам Евросоюза - Польше, Литве и Латвии.

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