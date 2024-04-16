Ариан Табатабаи работает в офисе, который контролирует специальные операции и нерегулярные боевые действия.

Пока Соединенные Штаты Америки занимались координацией международных усилий по защите Израиля от атаки со стороны Ирана, в Пентагоне работал иранский агент.

Об этом пишет The Washington Times. Отмечается, что на прошлой неделе во время слушаний в Комитете Сената по вооруженным силам помощник министра обороны Кристофер Майер сказал законодателям, что Ариан Табатабаи осталась на работе в офисе, который контролирует специальные операции и нерегулярные боевые действия, несмотря на беспокойство законодателей, что чиновница была агентом иранского режима.

Подозрения среди законодателей относительно потенциального сотрудничества госпожи Табатабаи с иранским режимом появились в прошлом году, когда СМИ опубликовали сотни электронных писем от иранских дипломатов за период с 2003 по 2021 год, где упоминалось и о ней. В сентябре группа из 31 сенатора-республиканца написала письмо министру обороны США Ллойду Остину, требуя от него ответа о работе Ариан Табатабаи в Пентагоне.

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Беспокойство относительно госпожи Табатабаи снова возникло на Капитолийском холме на прошлой неделе. Тогда сенатор Том Коттон заявил, что Министерство обороны лишь заверило законодателей в соблюдении протоколов относительно работы подозреваемой в связях с Ираном чиновницы. Однако больше информации Конгресс не получал.

Имела ли Табатабаи какую-либо информацию об усилиях Пентагона по противодействию атаке, которую Иран совершил на Израиль в минувшие выходные, неясно. По словам высокопоставленного чиновника США, сотрудники национальной безопасности начали информировать президента Байдена об угрозах со стороны Ирана более десяти дней назад.

Офис помощника министра обороны США по вопросам специальных операций и конфликтов низкой интенсивности, в котором работает Ариан Табатабаи, руководит секретными программами и обладает знаниями об американских силах, которые действуют в непосредственной близости от иранских прокси, подчеркнул научный сотрудник из Института Хадсона Гаррет Экснер. Присутствие подозреваемого в сотрудничестве с Ираном агента также может поставить под угрозу дипломатические отношения с союзниками Америки.

Сотрудник Еврейского института национальной безопасности Америки Габриэль Норонья утверждает, что представители Пентагона сообщили ему, что европейские коллеги отказались участвовать во встречах с госпожой Табатабаи, учитывая беспокойство относительно утечки конфиденциальной информации. По его словам, Пентагону необходимо пересмотреть свой подход к расследованиям безопасности.

"В деле госпожи Табатабаи публичные доказательства очевидны: она имеет тесные родственные связи и профессиональные связи с высшим руководством режима, что должно лишить ее права на получение допуска к государственной тайне, который является привилегией, а не правом", – подчеркнул Норонья.

Представители администрации Байдена ранее отвергали беспокойство относительно госпожи Табатабаи. Чиновник Пентагона сказал The Times в сентябре, что она прошла тщательную и надлежащую проверку, и что для правительства США "честь иметь ее на службе".

Атака Ирана по Израилю

Более недели западные СМИ со ссылкой на различные источники предупреждали, что Иран готовит удар по Израилю в ответ на атаку по своему учреждению в Дамаске (Сирия).

В ночь на 14 апреля, Иран атаковал Израиль ракетами и дронами. Благодаря совместным усилиям Израиля и международных партнеров удалось сбить 99% всех целей, летевших в направлении израильской территории.

Издание Axios пишет, что у Израиля нет другого выбора, кроме как ответить на беспрецедентную ракетную и беспилотную атаку, осуществленную Ираном в минувшие выходные. Между тем администрация Джо Байдена и несколько других западных стран, которые являются союзниками Израиля, призывают правительство Биньямина Нетаньяху не спешить с местью против Ирана, которая может привести к региональной войне.

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