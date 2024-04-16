По данным издания, министр обороны Израиля Галлант не может позволить запускать баллистические ракеты по своей территории без ответа.

У Израиля нет другого выбора, кроме как ответить на беспрецедентную ракетную и беспилотную атаку, осуществленную Ираном в минувшие выходные. Об этом пишет Axios со ссылкой на официального представителя США и другой источник, информированный о разговоре министра обороны Израиля Йоава Галланта с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Отмечается, что администрация Джо Байдена и несколько других западных стран, которые являются союзниками Израиля, призывают правительство Биньямина Нетаньяху не спешить с местью против Ирана, которая может привести к региональной войне. При этом генерал Герци Галеви, начальник штаба Армии обороны Израиля, заявил, что "Израиль рассматривает следующие шаги" и что "на запуск такого количества ракет и беспилотников на территорию Израиля будет ответная реакция".

"В то же время Галлант во время телефонного разговора в воскресенье сказал Остину, что Израиль не может позволить запускать баллистические ракеты по своей территории без ответа", - пишет издание.

В то же время в публичном отчете Израиля по разговору говорится, что Галлант выразил "глубокую благодарность" Остину за сотрудничество и координацию между Армией обороны Израиля, армией США и другими международными партнерами для противодействия нападению Ирана.

"Министр Галлант подчеркнул, что оборонные структуры Израиля остаются наготове и готовы противостоять дополнительным угрозам", - говорится в сообщении.

При этом в Пентагоне заявили, что Остин "подчеркнул, что, хотя США не стремятся к эскалации, мы будем продолжать принимать все необходимые меры для защиты Израиля и граждан США". При этом Остин проинформировал Галланта о своих консультациях с партнерами и союзниками "для укрепления международной решимости перед лицом иранской агрессии" и возможности создать "стратегический альянс для противодействия угрозе со стороны Ирана".

Атака Ирана по Израилю - что известно

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль - было запущено не менее сотни дронов и ракеты. Армия обороны Израиля заявила, что сбила большинство воздушных целей.

При этом в результате удара были ранены по меньшей мере 12 человек, среди них семилетний ребенок. Во время атаки была незначительно повреждена авиабаза Неватим в пустыне Негев.

Президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в воскресенье убедил его не атаковать Иран в ответ на воздушную атаку в ночь на 14 апреля.

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