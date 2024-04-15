Когда по Израилю выпустили цели из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена, силы США и других стран пришли на помощь.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран выпустил сотни ракет и беспилотников по Израилю. Во время этой атаки израильтяне полагались на важный инструмент, которого у Украины до сих пор нет – мгновенную помощь со стороны Соединенных Штатов и других партнеров, которые имеют военные активы в регионе.

Об этом пишет The Washington Post. Для удара Тегеран использовал, в частности, ударные беспилотники типа Shahed, с которыми уже более двух лет имеет дело Украина. Именно их во время воздушных атак применяет РФ. Для защиты от дронов Украина полагается на системы противовоздушной обороны, предоставленные западными партнерами, включая три батареи Patriot.

Когда по Израилю выпустили цели из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена, силы США пришли на помощь. Не остались в стороне Великобритания, Франция и Иордания. Израильской системой противовоздушной обороны "Железный купол" и силами союзников было сбито 99% из примерно 300 ракет и беспилотников.

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Однако расхождение в реакции на атаки по Израилю и Украине не осталось без внимания наблюдателей в Киеве. Только в течение прошлой недели Россия запустила по Украине почти 130 беспилотников "Шахед", 80 ракет и 700 управляемых авиационных бомб. Украина полагалась на собственные войска и запасы боеприпасов, которые сокращаются. Но немедленная международная реакция на атаку Ирана на Израиль доказала, что современная противовоздушная оборона может спасти жизни.

"Весь мир увидел, что Израиль в этой защите не один – угрозу в небе устраняют и его союзники. И когда Украина говорит, что ее союзники не должны закрывать глаза на российские ракеты и беспилотники, это означает, что нужны действия – смелые. Не риторика защищает небо, не мысли сдерживают производство ракет и беспилотников для террора", – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Опасаясь, что прямой конфликт с Россией может перерасти в ядерную войну, Соединенные Штаты и другие страны НАТО неоднократно отвергали идею прямого ввода войск в Украину. Когда президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что не следует исключать отправку солдат в Украину, другие западные лидеры быстро осудили это предложение.

Некоторые украинцы выразили надежду, что нападение на Израиль, которое в значительной степени было сорвано, будет стимулировать действия законодателей на Капитолийском холме. Помощь Украине от США может быть связана с дальнейшей поддержкой Израиля.

Но внимание на события в Израиле обратили не только украинские чиновники. Так, министр иностранных дел Польши Радек Сикорский похвалил Израиль за отражение атаки.

"Теперь было бы полезно усилить противоракетную оборону Израиля и оснастить Украину подобными системами. Самое простое – разблокировать пакет помощи для Украины и Израиля", – написал он в соцсети Х.

В свою очередь, Институт изучения войны отметил, что успешная защита Израиля от атаки со стороны Ирана "подчеркивает уязвимость, которую украинское географическое положение и деградация зонтика противовоздушной обороны Украины создают для украинских усилий по защите от регулярных российских атак ракетами и беспилотниками". Там отметили, что трудности создает и географическая близость Украины к России, поскольку ракеты и беспилотники часто преодолевают короткие расстояния, и у украинцев есть считанные минуты, чтобы среагировать. Для сравнения, Израиль и его партнеры имели несколько часов, чтобы подготовиться к ударам, отмечают аналитики.

Удар по Израилю и война в Украине

14 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю. На этом фоне активизировались разговоры о том, одобрят ли в Палате представителей США пакет помощи, предусматривающий поддержку Израиля, Украины и Тайваня.

Президент Владимир Зеленский заявил, что страны свободного мира могут защитить Украину от террора на примере оказания поддержки Израилю, который не является членом НАТО.

"Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на сто процентов эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли", – подчеркнул он.

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