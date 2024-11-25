Спрашивать, как именно используются ATACMS, надо у украинской стороны, добавил он.

В Белом доме впервые официально признали, что ослабили ограничения на удары американским оружием по территории Российской Федерации.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга сообщил об "изменении наставлений" по ракетам тактической системы ATACMS. Разрешение касается поражения "конкретных типов целей", цитирует его Anadolu.

"Сейчас они могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости. И сейчас, разумеется, это происходит в Курской области. Я бы позволил украинцам рассказать о том, как они используют ПТРК".

Украине разрешили бить по России

Напомним, в этом месяце СМИ сообщили, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена наконец-то разрешила Украине бить ATACMS по территории РФ.

Видео дня

Эту информацию впоследствии подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и президент Литвы Гитанас Науседа. По данным Борреля, речь идет об атаках в радиусе 300 километров.

Россия заявляла уже о нескольких атаках с применением американских ATACMS и британских Storm Shadow

Вас также могут заинтересовать новости: