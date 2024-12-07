Из Сирии появляется все больше видео, которые могут свидетельствовать о полном развале системы государственной безопасности в стране.

Повстанцы приблизились к военной тюрьме Сайедная, в которой тысячи противников режима Башара Асада подвергались пыткам и казням, а еще тысячи могут оставаться там и в настоящее время.

Снимки в соцсетях свидетельствуют, что эта тюрьма уже находится в поле зрения повстанцев. Оппозиционные новостные порталы сообщили, что войска 127-й бригады сирийской армии, защищавшие тюрьму, были выведены, передает Би-би-си.

Издание напомнило, что 7 лет назад Amnesty International использовала фразу "человеческая бойня" для описания тюрьмы Сайедная. Организация утверждала, что за первые 5 лет войны здесь в условиях полной секретности было казнено от 5 тыс. до 13 тыс. человек. В рганизации тогда допускали, что казни были санкционированы на самом высоком уровне.

Видео дня

Между тем, анонимный источник CBS в администрации президента США Джо Байдена сказал, что Дамаск "падает в руки повстанцев пригород за пригородом". Однако сирийский режим отрицает, что президент Башар Асад покинул столицу.

Кроме того, по данным Би-би-си в сирийских городах наблюдается снос памятников. Так, на видео из Сирии видно, как люди в гражданской одежде сносят памятники династии Асадов. На одном из таких видео, снятых в четверг вечером, мужчины и женщины собрались в Хаме, празднуя снос статуи бывшего президента Хафеза Асада. Би-би-си также удалось подтвердить подлинность видео, на котором люди сносят бюст Хафеза Асада в пригороде Дамаска. На других видео видно, как люди срывают большой сирийский флаг в Муадамии.

Эти видео могут свидетельствовать о полном развале системы государственной безопасности в Сирии.

Военный аэродром рядом с Хамой в руках повстанцев.

Ситуация в Сирии

Иран 6 декабря начал эвакуацию своих военных и дипломатического персонала из Сирии. Это свидетельствует о неспособности Тегерана помочь сирийскому диктатору Башару Асаду противостоять повстанцам.

Пока силы движения Хайят Тахрир аш-Шам готовятся к штурму ключевого города Хомс, другие группировки сирийских повстанцев успешно продвигаются на юге и востоке Сирии.

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