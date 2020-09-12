На совещании с руководством силовых структур страны Лукашенко заявил, что "если натовские войска в Польше, Литве закончили так называемые учения и не шевелятся", то нужно отреагировать "адекватно".

Александр Лукашенко решил отвести войска с западной границы, которые развернул там якобы из-за «военной угрозы со стороны НАТО».

Об этом он заявил на совещании с руководством силовых структур страны, передает БЕЛТА.

«Первый вопрос – о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - заявил Лукашенко.

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В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин после совещания у Лукашенко рассказал, что в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость" движение войск НАТО якобы происходит на сопредельной с Беларусью территории.

Ситуация на западной границе Беларуси:

Александр Лукашенко в последнее время неоднократно выступал с заявлениями о наращивании военной активности НАТО у белорусских границ. В своих высказываниях он не исключил преобразования Беларуси "в театр военных действий".

В НАТО объясняли Лукашенко, что угроз со стороны Альянса для Беларуси нет, и силы блока в Балтийском регионе носят оборонительный характер и были развернуты еще до кризиса в Беларуси.

27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

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Автор: Денис Прядко