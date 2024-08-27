В понедельник вечером было принято решение о продлении его содержания под стражей.

Основатель Telegram Павел Дуров останется под стражей еще на 48 часов в рамках расследования киберпреступлений, заявил во вторник парижский прокурор.

Reuters отмечает, что в понедельник вечером было принято решение о продлении его содержания под стражей.

Таким образом, Дуров останется под стражей до среды, 28 августа. После этого французские правоохранительные органы должны либо отпустить его, либо предъявить ему обвинения.

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После ареста Дурова популярность Telegram в мире значительно выросла. В самой Франции, где задержали основателя Telegram, мессенджер занял первое место по скачиваниям. Об этом пишет крупный портал TechCrunch.

Арест Дурова - детали

Основатель и руководитель Telegram Павел Дуров был арестован в субботу. Расследование касается преступлений, связанных с предполагаемыми незаконными транзакциями, детской порнографией и мошенничеством в приложении, а также отказом сообщать информацию властям.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Павла Дурова на территории страны не является политическим решением.

"Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и будет", - написал он.

Задержание Дурова подчеркнуло слишком масштабный статус приложения для обмена сообщениями в самой смертоносной войне в Европе после Второй мировой войны.

Как пишет The New York Times, вторжение России в Украину помогло превратить Telegram из нишевого коммуникационного инструмента для образованных слоев России в глобальное явление. Приложение позволило миллионам людей следить за развитием событий на поле боя практически в режиме реального времени, превратило солдат в рассказчиков разворачивающегося вокруг них конфликта и дало как пропагандистам, так и независимым журналистам трибуну в борьбе за сердца и умы тех, кто следит за войной.

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