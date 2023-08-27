Cооснователь "Яндекса" Аркадий Волож направил властям Евросоюза запрос об исключении из санкционных списков связи с тем, что он осудил вторжение России в Украину.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, сооснователь российской ИТ-компании "Яндекс" Аркадий Волож надеется, что сможет выйти из-под санкций.

Как сообщает Financial Times Волож направил властям Евросоюза официальный запрос об исключении из санкционных списков связи с тем, что он осудил вторжение России в Украину. Ожидается, что официальные лица Евросоюза рассмотрят и обсудят запрос в сентябре.

Как говорится в материале, Волож якобы с самого начала вторжения РФ в Украину был против войны, но сказать публично об этом решился только сейчас, окончательно порвав с Россией. На своем официальном сайте бизнесмен теперь называет себя "израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане".

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15 сентября санкционные списки будут в очередной раз пересматриваться, и Волож надеется, что его имя оттуда уберут.

"Сложно представить, что еще он мог бы сделать. И сотни других попавших под санкции российских бизнесменов внимательно наблюдают за тем, что сделает Брюссель", – заявил собеседник из окружения Воложа.

Как говорится в материале, российские олигархи заявили журналистам, что если бы в США, Великобритании или Евросоюзе был механизм снятия санкций путем подписание антивоенной декларации, они были бы готовы пойти на такой шаг.

Война в Украине и позиция "Яндекса"

Аркадий Волож попал под европейские санкции в начале июня 2022 года.

Вскоре после этого сооснователь компании покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

В ноябре прошлого года Нидерландские активисты заселились в здание, принадлежащее соучредителю "Яндекса".

10 августа 2023 года соснователь "Яндекса" неожиданно осудил войну в Украине. Он отметил, что считает вторжение "варварским". Его обращение опубликовал телеграм-канал The Bell. Бизнесмен, который находится под европейскими санкциями, заявил, что видит "долю своей ответственности" за действия России.

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