В то же время Бербок отмечает, что ее год возможного председательства станет "решающим" для организации.

Назначение Анналены Бербок кандидатом от Германии на пост председателя Генассамблеи ООН вызвало немало критики, как в международной дипломатии, так и внутри самой организации.

На прошлой неделе стало известно, что министр иностранных дел Германии претендует на этот пост в 2025-2026 годах, однако сначала на эту должность была согласована опытный дипломат Хельга Шмид, ранее занимавшая должность генсекретаря ОБСЕ.

Согласно утечке внутренних чатов сотрудников ООН, которую опубликовало издание Tagesspiegel, многие дипломаты считают это решение неуважительным.

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"Назначение Бербок усиливает впечатление, что могущественные государства используют ключевые посты в ООН в своих интересах", - говорилось в одной из переписок.

В то же время один из сотрудников ООН подчеркнул:

"Мы думали, такое происходит только в авторитарных странах".

Также кандидатуру Бербок раскритиковал и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, подчеркнув, что ООН - это не "магазин самообслуживания".

Он добавил, что Шмид уже провела переговоры со 100 делегациями и имеет международное доверие, а ее внезапное отстранение вызывает удивление.

В то же время Анналена Бербок отреагировала на критику и заявила, что ее год возможного председательства станет "решающим" для Генассамблеи, в частности из-за смены генсека ООН. По ее словам, кандидатура Германии "была подготовлена совместно" и не касается конкретной личности. Политик добавила, что Шмид "по-прежнему будет работать на ведущей позиции", передает BILD.

Политика Бербок в Украину - последние новости

Ранее Анналена Бербок заявила, что Германия решила значительно увеличить помощь Украине. По ее словам, страна наконец готова выделить нашему государству три миллиарда евро.

В то же время министр раскритиковала администрацию Трампа за конфликт с Зеленским. Она подчеркнула, США пытаются поменять местами виновника и жертву, имея в виду Россию и Украину. Бербок добавила, что принятие этой идеи может привести к концу международного права.

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