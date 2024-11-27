Путин отрицал, что "зеленые человечки" были российскими солдатами.

Российский диктатор Владимир Путин до последнего не признавался тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель в том, что собирается аннексировать Крым. Об этом говорится в ее мемуарах, отрывки из которых опубликовало издание Politico.

В книге содержится рассказ о том, как Путин соврал Меркель об аннексии Крыма в 2014 году. По ее словам, диктатор отрицал, что "зеленые человечки" были российскими солдатами.

"Когда на следующий день я спросила Путина по телефону - он все отрицал", - поделилась Меркель.

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Она отметила, что это был первый случай, когда Путин солгал ей. Экс-канцлер ФРГ призналась, что это обострило отношения между Берлином и Москвой:

"Я не разорвала с ним контакт, для меня это был не вариант, но с тех пор германо-российские правительственные консультации, визиты в различные города, помимо специальных встреч в столицах, встречи между мной и Путиным в рамках "Петербургского диалога" больше не проводились".

Также Меркель вспомнила, как в 2006 году Путин подарил ей большую плюшевую собаку, несмотря на то, что она жутко боится этих животных. По ее словам, глава Кремля знал об этом.

Кроме того, год спустя Путин привел на встречу с Меркель лабрадора. Она поделилась, что старалась не обращать внимания на собаку, но была напугана.

"Я интерпретировала выражение лица Путина как то, что он наслаждается ситуацией. Хотел ли он просто посмотреть, как отреагирует человек, попавший в беду? Это была небольшая демонстрация силы? Я просто подумала: сохраняй спокойствие, сосредоточься на фотографах, это пройдет", - добавила Меркель.

Другим камнем преткновения в отношениях Меркель и Путина стал поступок президента РФ на встрече лидеров стран G8 в 2015 году. Экс-канцлер ФРГ рассказала, что тогда российский диктатор должен был присоединиться за аперитивом, но заставил ждать всех участников встречи 45 минут.

"Мы ждали и ждали, и если есть что-то, что я не могу выносить, так это опоздание. Зачем он это делал? Кому он пытался что-то доказать? Или у него действительно были проблемы? Снаружи я спокойно болтала с остальными, но внутри я кипела", - написала она.

Меркель подчеркнула, что Путин не стал извеняться. Вместо этого он заявил присутствующим, что пил пиво, которое предоставили немецкие хозяева по его просьбе:

"Он тогда сказал с усмешкой, что у него не было выбора, кроме как выпить его. Вот что я получила за свою доброту".

Помимо этого Путин любил преподносить двусмысленные подарки другим лидерам. По словам Меркель, на полях переговоров в Нормандском формате по Украине в феврале 2015 года президент РФ вручил три подарка: русско-немецкий, русско-французский и русско-английский антикварные военные словари, изданные в конце XIX века.

"В понедельник во время моего визита в Вашингтон Путин попросил меня вручить русско-английский словарь на его имя Бараку Обаме. Это был сдержанный и саркастический намек на то, что, хотя он и общался с нами, на самом деле он видит равноправного партнера по переговорам только в США", - рассказала она.

Что еще рассказала Ангела Меркель в своих мемуарах

В своих мемуарах экс-канцлер Германии Ангела Меркель писала о том, что новый президент США Дональд Трамп был очарован российским диктатором Владимиром Путиным во время своего первого президентского срока. Она поделилась, что республиканец в тот день задал ей ряд вопросов, включая ее отношения с Путиным.

Кроме того, Меркель рассказала, что препятствовала вступлению Украины в НАТО из-за страха перед РФ. Она призналась, что увидела риски относительно присутствия Черноморского флота РФ на украинском полуострове Крым.

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