Экс-канцлер Германии написала мемуары, в которых попыталась рассказать о своем видении того, почему Европа пришла к большой войне.

Дональд Трамп был очарован Владимиром Путиным во время своего первого президентского срока. Об этом в своих пока еще не опубликованных мемуарах рассказала экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

В отрывке из мемуаров, который публикует газета Die Zeit, Меркель рассказала о своем визите в США в 2017 году.

В личном разговоре без присутствия посторонних Трамп, занимавший тогда пост президента США, задал ей ряд вопросов.

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"В том числе о моём восточногерманском происхождении и моих отношениях с Путиным. Очевидно, он был очень очарован российским президентом. В последующие годы у меня сложилось впечатление, что политики с авторитарными и диктаторскими чертами околдовали его", — пишет Меркель.

Меркель написала мемуары

Как писал УНИАН, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала, как препятствовала быстрому вступлению Украины в НАТО в 2008 году, поскольку боялась военного ответа со стороны Владимира Путина.

Она отметила, что принятие нового члена в НАТО должно нести пользу не только вступающей стране, но всему блоку в целом. Однако в случае с Украиной Меркель видела риски в том, что членом НАТО могла стать страна, на территории которой есть военная база России – Черноморский флот РФ в Крыму. Также Меркель подчеркнула, что в 2008 году, когда обсуждался этот вопрос, большинство украинцев не хотели вступления в НАТО.

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